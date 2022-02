Il Manchester United cancella un contratto da 5 mln coi russi di Aeroflot

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilun accordo di sponsorizzazione da 5 milioni di sterline annui con la compagnia aerea russa. Lo ha reso noto lo stesso club inglese con una nota. “Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di. Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo ed L'articolo

Advertising

tenebrojfk81 : RT @CalcioFinanza: Il Manchester United cancella un contratto da 5 milioni con la compagnia aerea russa Aeroflot - CorkScrew12 : RT @CalcioFinanza: Il Manchester United cancella un contratto da 5 milioni con la compagnia aerea russa Aeroflot - CalcioFinanza : Il Manchester United cancella un contratto da 5 milioni con la compagnia aerea russa Aeroflot… - infoitinterno : Manchester United, annullato l’accordo con lo sponsor russo Aeroflot - gilnar76 : Ronaldo saluta il Manchester United? «Voglio più di questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Corriere dello Sport

In un'intervista concessa ai microfoni di Dazn, l'ex fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo , tornato alnegli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di calciomercato, ha ...Commenta per primo Ilè interessato a ingaggiare il difensore centrale tedesco del Chelsea Antonio Rudiger , a parametro zero, quando il suo contratto con il club inglese scadrà a fine stagione.Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi erano in ribasso dopo che nella sessione precedente l’indice Nasdaq ha guadagnato... Calcio, Manchester United ..."La mia vita è stata un viaggio molto bello. Ho lasciato un segno ovunque sono stato", le parole dell'ex fuoriclasse della Juve ...