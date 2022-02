Il Latino alle medie? Pioggia di sì: «Studio fondamentale, è fonte inesauribile di cultura» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Troppe lacune, troppa superficialità. Aver ridimensionato l’importanza dello Studio classico ha causato una crisi culturale evidente. Strafalcioni ovunque, la grammatica italiana finita nel tritacarne dei social, i congiuntivi andati in malora. Il ministro Bianchi ha proposto il ritorno delle lezioni di Latino alle scuole medie. Ma ha lasciato tutto alla buona volontà dei prof. Una scorciatoia che però sarebbe solo un palliativo, visto che solo poche settimane fa lo stesso ministro aveva invitato gli studenti a iscriversi ai corsi tecnici e professionali. Comunque sia, almeno si comincia a parlare dell’importanza delle lingue antiche nella formazione di ogni individuo. E anche la rivalutazione del Greco arricchirebbe il bagaglio culturale. Il Latino, le radici, lo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Troppe lacune, troppa superficialità. Aver ridimensionato l’importanza delloclassico ha causato una crisile evidente. Strafalcioni ovunque, la grammatica italiana finita nel tritacarne dei social, i congiuntivi andati in malora. Il ministro Bianchi ha proposto il ritorno delle lezioni discuole. Ma ha lasciato tutto alla buona volontà dei prof. Una scorciatoia che però sarebbe solo un palliativo, visto che solo poche settimane fa lo stesso ministro aveva invitato gli studenti a iscriversi ai corsi tecnici e professionali. Comunque sia, almeno si comincia a parlare dell’importanza delle lingue antiche nella formazione di ogni individuo. E anche la rivalutazione del Greco arricchirebbe il bagagliole. Il, le radici, lo ...

TecnicaScuola : Latino alle medie? Il linguista Serianni approva, ma avverte: poche scuole diranno sì -- - danielastazi : @amicii_news Si va anche per quello ... Se ride davanti alle correzioni di in 18vokte campione italiano ed europeo… - cvrlykai : @91FratNiall devo fare tante cose, vabbè scuola, arrivo a casa alle 2, dovrò studiare storia latino e scienze, poi… - infoitinterno : Latino alle medie? Il linguista Serianni approva, ma avverte: poche scuole diranno sì - _DEF3NC3LESS_ : arrivo massimo alle 23:00 poi basta non posso esaurirmi per latino di merda -