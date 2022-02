Il grande cuore di una famiglia ucraina residente a Caserta: donati gli organi di una congiunta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un gesto di “solidarietà e spiccata sensibilità” in un momento di grande angoscia quello offerto da una famiglia ucraina residente a Caserta, che ha deciso di donare gli organi di una propria congiunta deceduta nella notte. A darne notizia l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che in una nota “si dichiara sinceramente vicina a questa famiglia ucraina e la ringrazia per la spiccata sensibilità, perché, in concomitanza dell’apprensione per lo scoppio della guerra nel proprio paese d’origine, ha trovato la forza di affrontare il dolore per l’improvvisa perdita della propria mamma e moglie, trasformandolo, grazie al generoso atto della donazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un gesto di “solidarietà e spiccata sensibilità” in un momento diangoscia quello offerto da una, che ha deciso di donare glidi una propriadeceduta nella notte. A darne notizia l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di, che in una nota “si dichiara sinceramente vicina a questae la ringrazia per la spiccata sensibilità, perché, in concomitanza dell’apprensione per lo scoppio della guerra nel proprio paese d’origine, ha trovato la forza di affrontare il dolore per l’improvvisa perdita della propria mamma e moglie, trasformandolo, grazie al generoso atto della donazione ...

