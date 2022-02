“Il Covid ha solo smascherato la fragilità del sistema-scuola italiano” Parla Giorgio De Rita Censis

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli antichi navigatori, prima di mettersi in mare, immaginavano il loro viaggio, le possibili tappe e gli eventuali pericoli. Quello che oggi manca ai nostri giovani è questa capacità di guardare al futuro”. Parole diDe, segretario generale del, da sempre attento alle problematiche legate al mondo dell’educazione. Con lui facciamo il punto su questi due anni di pandemia, anche alla luce delle proteste che lungo l’Italia stanno unendo gli studenti delle scuole secondarie. “I problemi dellaitaliana – osserva De– erano sotto gli occhi di tutti già prima dello scoppio della pandemia: ilhaunastrutturale che ora non può essere più negata”. Il segretario del ...

Advertising

RealEmisKilla : Alla fine che sia covid, una guerra o altro, il virus colpevole è sempre e solo l’uomo. Chemmerrda di periodo storico. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - laucennyy : RT @RealEmisKilla: Alla fine che sia covid, una guerra o altro, il virus colpevole è sempre e solo l’uomo. Chemmerrda di periodo storico. - DonisiSofia : RT @RealEmisKilla: Alla fine che sia covid, una guerra o altro, il virus colpevole è sempre e solo l’uomo. Chemmerrda di periodo storico. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid solo

IL GIORNO

Andrea Stocco era un esempio incalzante di 'self made man', uomo che si è fatto da. E che alle ... ci vedevamo in videochiamata ma sarebbe dovuto venire a trovarci appena illo avesse ...Le donne avrebbero dovuto essere due, ma una si è rivelata positiva al, ed è rimasta in ... È un'indagine di strutture psichiche: noni crolli derivati dalle crisi, ma soprattutto la ...Se proprio non riuscite a mettervi nei panni dei milioni di ucraini, provate almeno a immaginarvi in quelli di una persona soltanto: una signora ucraina che lava, veste e nutre un pensionato toscano d ...Manifestazioni annullate dal Covid, notizie di guerra dalla Russia: ma gli ascolani si sono mascherati e divertiti in sicurezza ...