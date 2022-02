Il CIO condanna la guerra: “Cancellate gli eventi sportivi in Russia. Violata la tregua olimpica” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale si è pronunciato in merito alla guerra aperta dalla Russia contro l’Ucraina. Il CIO ha invitato tutte le Federazioni Sportive Internazionali a cancellare o spostare i propri eventi programmati in Russia e BieloRussia. Un’esortazione che arriva dopo le decisioni prese in autonomie da UEFA (traslocata la Finale della Champions League di calcio da San Pietroburgo a Parigi), F1 (cancellato il GP di Russia a Sochi) e FIS (annullati sei eventi di Coppa del Mondo per gli sport invernali). Il massimo organo sportivo mondiale, presieduto da Thomas Bach, ha condannato duramente l’operazione militare portata avanti dal presidente russo Vladimir Putin, il quale ha rotto la tregua olimpica, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale si è pronunciato in merito allaaperta dallacontro l’Ucraina. Il CIO ha invitato tutte le Federazioni Sportive Internazionali a cancellare o spostare i propriprogrammati ine Bielo. Un’esortazione che arriva dopo le decisioni prese in autonomie da UEFA (traslocata la Finale della Champions League di calcio da San Pietroburgo a Parigi), F1 (cancellato il GP dia Sochi) e FIS (annullati seidi Coppa del Mondo per gli sport invernali). Il massimo organo sportivo mondiale, presieduto da Thomas Bach, hato duramente l’operazione militare portata avanti dal presidente russo Vladimir Putin, il quale ha rotto la, che ...

Advertising

Eurosport_IT : Il CIO chiede di rivedere tutti gli appuntamenti organizzati in Russia: “Rotta la tregua olimpica” ?? - SkySport : ULTIM'ORA CIO 'ESORTIAMO LE FEDERAZIONI AD ANNULLARE EVENTI IN RUSSIA FERMA CONDANNA PER VIOLAZIONE TREGUA OLIMPICA' #SkySport #CIO #Russia - capuanogio : Il #CIO chiede a tutte le federazioni sportive mondiali di cancellare o spostare gli eventi programmati in #Russia… - marcofanily : RT @Eurosport_IT: Il CIO chiede di rivedere tutti gli appuntamenti organizzati in Russia: “Rotta la tregua olimpica” ?? - IlBlogdiAndy : RT @Eurosport_IT: Il CIO chiede di rivedere tutti gli appuntamenti organizzati in Russia: “Rotta la tregua olimpica” ?? -