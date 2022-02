Il Cio chiede di cancellare gli eventi sportivi programmati in Russia e Bielorussia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) chiede a tutte le federazioni sportive mondiali, attraverso il suo Comitato Esecutivo, di cancellare gli eventi sportivi programmati in Russia e BieloRussia condannando fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte dello Russia. Il Cio dichiara che le federazioni sportive internazionali “dovrebbero tenere conto della violazione della Tregua olimpica da parte dei governi russo e bielorusso e dare priorità assoluta alla sicurezza e alla protezione degli atleti”. “Sollecita che nessuna bandiera nazionale russa o bielorussa venga esposta e nessun inno russo o bielorusso venga suonato negli eventi sportivi internazionali”. L’inno e la bandiera della Russia sono già ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio)a tutte le federazioni sportive mondiali, attraverso il suo Comitato Esecutivo, digliine Bielocondannando fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte dello. Il Cio dichiara che le federazioni sportive internazionali “dovrebbero tenere conto della violazione della Tregua olimpica da parte dei governi russo e bielorusso e dare priorità assoluta alla sicurezza e alla protezione degli atleti”. “Sollecita che nessuna bandiera nazionale russa o bielorussa venga esposta e nessun inno russo o bielorusso venga suonato negliinternazionali”. L’inno e la bandiera dellasono già ...

Ultime Notizie dalla rete : Cio chiede Colombia, i vescovi all'Eln: fermare la violenza e mostrare disponibilità al dialogo Anna Poce " Città del Vaticano 'La Chiesa in Colombia chiede all'Eln di abbandonare la strada della violenza e di mostrare segni coerenti di vera disponibilità al dialogo. Ci aspettiamo che lo Stato colombiano fornisca una protezione efficace e completa ...

Ucraina, più forte di Putin c'è il suo popolo: solo l'opinione pubblica può vincere questa guerra ... i figli al fronte, i parenti distanti e senza telefono, la calca di rifugiati nei tunnel della metro, il governo che mi dice di procurarmi un'arma, mi chiede di farlo, i mezzi militari che ...

Il Comitato Olimpico Internazionale chiede lo stop di eventi sportivi in Russia e Bielorussia - Sportmediaset Sport Mediaset Il Cio condanna la Russia: "Violata la tregua olimpica" Rileva che la task force speciale del CIO è in contatto con la Comunità olimpica del paese per coordinare l'assistenza umanitaria, ove possibile. E chiede alla task force di continuare a monitorare da ...

Cio, "spostare o annullare eventi in Russia e Bielorussia" Rileva che la task force speciale del CIO è in contatto con la Comunità olimpica del paese per coordinare l'assistenza umanitaria, ove possibile. E chiede alla task force di continuare a monitorare da ...

