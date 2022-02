Il cinema “terribilmente” profetico dei registi ucraini | tre film avevano già catturato l’orrore di una situazione destinata ad esplodere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Illa denuncia da anni, ma in pochi necolto l’urgenza. Se non ora con una vera e propria invasione. Eppure dell’annosa “crisi” (per usare un eufemismo) tra Mosca e Kiev inon hanno mai fatto segreto. A partire dall’evento che fece più clamore presso l’opinione pubblica mondiale legato all’arresto e detenzione del cineasta-attivista Oleg Sentsov avvenuto nell’agosto 2015 per aver contestato le azioni russe contro la Crimea: carcere estremo in Siberia, sciopero della fame per protesta, il Festival di Berlino a sposarne la causa con forti accuse alla Russia sfociate nel 2017 con la programmazione del documentario The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov firmato dal collega uzbeko residente russo Askold Kurov. Sul fronte delle operetografiche recenti realizzate ...