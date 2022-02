Il Cantante Mascherato sospeso: il motivo è gravissimo. Che programma ci sarà? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato: la nuova puntata del programma condotto da Milly Carlucci e con Flavio Insinna, Arisa, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo come giurati, era prevista per la serata di oggi, venerdì 25 febbraio, su Rai 1, ma non andrà in onda. Scopriamo il motivo e da cosa verrà sostituito il talent show. Il Cantante Mascherato non ci sarà: ecco perché e che cosa verrà trasmesso al suo posto Questa sera “Il Cantante Mascherato” non rallegrerà i suoi telespettatori, per via della situazione Russia – Ucraina che aveva già rivoluzionato i palinsesti ieri. Al posto della trasmissione di intrattenimento è prevista una puntata dell’amatissima serie “Il Commissario Montalbano”, con protagonista Luca Zingaretti; una puntata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il: la nuova puntata delcondotto da Milly Carlucci e con Flavio Insinna, Arisa, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo come giurati, era prevista per la serata di oggi, venerdì 25 febbraio, su Rai 1, ma non andrà in onda. Scopriamo ile da cosa verrà sostituito il talent show. Ilnon ci: ecco perché e che cosa verrà trasmesso al suo posto Questa sera “Il” non rallegrerà i suoi telespettatori, per via della situazione Russia – Ucraina che aveva già rivoluzionato i palinsesti ieri. Al posto della trasmissione di intrattenimento è prevista una puntata dell’amatissima serie “Il Commissario Montalbano”, con protagonista Luca Zingaretti; una puntata ...

