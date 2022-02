Il cantante Mascherato, salta la puntata di stasera: la Rai spiega le motivazioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cambio di programma per la serata di programmi Rai, salta la puntata de Il cantante Mascherato per lasciare spazio a una programmazione mirata a ciò che sta accadendo in queste… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cambio di programma per la serata di programmi Rai,lade Ilper lasciare spazio a una programmazione mirata a ciò che sta accadendo in queste… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Il Cantante Mascherato”, terzo appuntamento. Il talent game show condotto da Milly Carlucci - AssiaVonNeumann : “Mamma perché non c’è il cantante mascherato stasera?” “Eh.” - Antimo_Mallardo : @fabiofabbretti E perché non mandare in onda il cantante mascherato? - Gioia_13 : RT @infoitcultura: Il Cantante Mascherato non va in onda stasera: parla Milly, quando torna - eg0eccentrica : ODDIO MA STASERA C’È IL CANTANTE MASCHERATO WHOOOO ARE YOUUU WHO WHO WHO -

Ultime Notizie dalla rete : cantante Mascherato Fosca Innocenti anticipazioni: la trama del terzo appuntamento con Vanessa Incontrada Il prodotto si è preso la prima serata del venerdì della rete e sta battagliando degnamente con la contro proposta di Rai1 del Cantante Mascherato 3 , mettendo a segno nel secondo appuntamento un ...

Il Cantante Mascherato non va in onda stasera: parla Milly, quando torna Non ci sarà il consueto appuntamento del venerdì sera con le maschere della Carlucci questa settimana, le parole di Simone Di Pasquale L'articolo Il Cantante Mascherato non va in onda stasera: parla Milly, quando torna proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Cambio palinsesti, Il Cantante Mascherato non andrà in onda Il Fatto Quotidiano Il cantante mascherato non va in onda: il motivo e quando vedere la nuova puntata Il cantante mascherato è stato sospeso: non andrà in onda in prima serata venerdì 25 febbraio. Al suo posto una puntata del Commissario Montalbano. La guerra nel cuore dell’Europa, in seguito ...

Perché Il Cantante Mascherato non va in onda oggi 25 Febbraio 2022?/ Milly Carlucci si ferma Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci non va in onda: salta la terza puntata di venerdì 25 febbraio 2022 su Rai1. Come mai? Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci non va in onda: salta la terza ...

