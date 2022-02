IL CANTANTE MASCHERATO | MILLY CARLUCCI SI FERMA C’È MONTALBANO MA IL TG1 INCOMBE

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilsiper la guerra Russia- Ucraina e torna venerdì 4 marzo, Putin permettendo. Le truppe russe sono a 30 km da Kiev e la capitale ucraina potrebbe cadere nelle prossime ore con scenari imprevedibili e conseguenze inevitabili per il mondo. Come è saltato “Doc – Nelle tue Mani” con Luca Argentero, sostituito dal Tg1, questa sera salta un turno lo show diche andrà in onda venerdì prossimo se la situazione in Ucraina lo permetterà. Per ora Rai1 ha collocato l’episodio “Un Covo di Vipere” del Commissario. Su Canale 5, salvo variazioni, è conta la penultima puntata della serie “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada. Rai1, a differenza di Canale 5, deve essere sempre pronta a cambiare la programmazione e così la ...