Il Cantante Mascherato 3, perché salta la puntata del 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri abbiamo sperimentato l’ennesimo brutto risveglio: non sono state nuove notizie sulla pandemia a scuoterci, ma la guerra che imperversa in Ucraina tra bombardamenti e territori occupati. L’attenzione è (giustamente) tutta rivolta a questo difficile momento storico e anche la televisione italiana reagisce di conseguenza. Se ieri Mediaset ha deciso di mandare comunque in onda il Grande Fratello Vip 6, aperto da un discorso di Signorini che spiegava la scelta dei dirigenti – non certamente quella di ignorare la gravità di ciò che accade, ma portare un po’ di leggerezza in un momento complesso e di grande tensione, donando anche un diversivo a chi ha bisogno di metabolizzare la difficile attualità – la Rai invece ha modificato il palinsesto: la scelta è opposta, quella di non dare lasciare spazio all’intrattenimento più leggero e spensierato per qualche serata. Se ieri sera non è ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri abbiamo sperimentato l’ennesimo brutto risveglio: non sono state nuove notizie sulla pandemia a scuoterci, ma la guerra che imperversa in Ucraina tra bombardamenti e territori occupati. L’attenzione è (giustamente) tutta rivolta a questo difficile momento storico e anche la televisione italiana reagisce di conseguenza. Se ieri Mediaset ha deciso di mandare comunque in onda il Grande Fratello Vip 6, aperto da un discorso di Signorini che spiegava la scelta dei dirigenti – non certamente quella di ignorare la gravità di ciò che accade, ma portare un po’ di leggerezza in un momento complesso e di grande tensione, donando anche un diversivo a chi ha bisogno di metabolizzare la difficile attualità – la Rai invece ha modificato il palinsesto: la scelta è opposta, quella di non dare lasciare spazio all’intrattenimento più leggero e spensierato per qualche serata. Se ieri sera non è ...

