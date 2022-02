Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni puntata 25 febbraio: le maschere in gara, concorrenti ed eliminati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, in prima serata, è con Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci e che vede protagonisti diversi vip nascosti sotto delle maschere. Solo nel momento dell’eliminazione dovranno svelare la loro identità, proprio come hanno fatto la scorsa settimana Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti) e Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena). Ma cosa succederà stasera? anticipazioni Il Cantante Mascherato 2022 Sono 9 le maschere ancora in gara, pronte a sfidarsi: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. La terza puntata di stasera si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, in prima serata, è con Il, lo show condotto da Milly Carlucci e che vede protagonisti diversi vip nascosti sotto delle. Solo nel momento dell’eliminazione dovranno svelare la loro identità, proprio come hanno fatto la scorsa settimana Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti) e Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena). Ma cosa succederà stasera?IlSono 9 leancora in, pronte a sfidarsi: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. La terzadi stasera si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, ...

