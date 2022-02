Il blindato militare ha schiacciato volontariamente l’auto a Kiev – La ricostruzione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa mattina circolava un video che mostrava un carro armato militare mentre schiacciava un’auto nel distretto di Obolon, nella capitale Kiev. Una cittadina aveva ripreso la stessa scena da un’altra angolazione, dalla finestra di casa sua, rivelando che chi era alla guida del blindato ha intenzionalmente colpito l’auto civile, schiacciandola e mettendo a rischio la vita della persona a bordo. Quest’ultima risulta ancora viva, come si vede da un video che testimonia dei civili nel tentativo di estrarla dalle macerie del mezzo. Il fatto è avvenuto in Heroiv Dnipra Street, nel distretto di Obolon a Kiev. Lo stesso mezzo era stato ripreso in un’altra zona, ad appena 9 minuti di distanza a piedi dal luogo dello scontro. L’area dove era stato ripreso lo stesso mezzo si trova a nord est del ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa mattina circolava un video che mostrava un carro armatomentre schiacciava un’auto nel distretto di Obolon, nella capitale. Una cittadina aveva ripreso la stessa scena da un’altra angolazione, dalla finestra di casa sua, rivelando che chi era alla guida delha intenzionalmente colpitocivile, schiacciandola e mettendo a rischio la vita della persona a bordo. Quest’ultima risulta ancora viva, come si vede da un video che testimonia dei civili nel tentativo di estrarla dalle macerie del mezzo. Il fatto è avvenuto in Heroiv Dnipra Street, nel distretto di Obolon a. Lo stesso mezzo era stato ripreso in un’altra zona, ad appena 9 minuti di distanza a piedi dal luogo dello scontro. L’area dove era stato ripreso lo stesso mezzo si trova a nord est del ...

