Iggy Pop a Mantova con l’Orchestra da Camera e la Free Band: la data e i biglietti in prevendita (Di venerdì 25 febbraio 2022) Iggy Pop a Mantova per l’unica data italiana del tour europeo. L’iguana del rock sbarcherà in Italia insieme alla sua Free Band e in compagnia dell’Orchestra da Camera per un concerto esclusivo in piazza Sordello. Iggy Pop a Mantova: la data e i biglietti Iggy Pop sarà a Mantova il 5 luglio 2022. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 28 febbraio nelle seguenti soluzioni: Poltronissima Gold: 86,9 + prev.Poltronissima: 77,39 + prev.Prima Poltrona: 68,70 + prev.Seconda Poltrona: 60,00 + prev Per l’occasione Iggy Pop si esibirà accompagnato dalla sua Free Band insieme ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)Pop aper l’unicaitaliana del tour europeo. L’iguana del rock sbarcherà in Italia insieme alla suae in compagnia deldaper un concerto esclusivo in piazza Sordello.Pop a: lae iPop sarà ail 5 luglio 2022. Isaranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 28 febbraio nelle seguenti soluzioni: Poltronissima Gold: 86,9 + prev.Poltronissima: 77,39 + prev.Prima Poltrona: 68,70 + prev.Seconda Poltrona: 60,00 + prev Per l’occasionePop si esibirà accompagnato dalla suainsieme ...

Advertising

gazzettamantova : Iggy Pop a Mantova il 5 luglio - superbeasto1 : RT @VirginRadioIT: Iggy Pop: UFFICIALE in concerto con l'orchestra a MANTOVA il 5 luglio ?? Unica data italiana @BPMconcerti @IggyPop http… - VocediMantova : Il primo concertone estivo il 5 luglio. #iggypop - VirginRadioIT : Iggy Pop: UFFICIALE in concerto con l'orchestra a MANTOVA il 5 luglio ?? Unica data italiana @BPMconcerti @IggyPop - RoxyBarFans : RT @RedRonnie: Cosa Succede in Città 3 Fuoco nel calice in chiesa tra #Russia e #Ucraina croce nel cielo in Canada, camionisti arrestati, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Iggy Pop Addio Mark Lanegan, grande sopravvissuto del rock Quando un giorno il liceale Mark vide una foto di Iggy Pop sulla rivista Creem la sua vita cambiò radicalmente. Da quel momento suonare divenne uno sfogo, un piacere e anche un modo per evadere ...

√ Che estate sarà quella dei festival est - europei? ... sarebbero attesi sul palco del Park Live Festival - rassegna che dal 2013 porta nella capitale russa il meglio del rock mondiale - Deftones, Five Finger Death Punch, Gorillaz, Iggy Pop, My Chemical ...

Iggy Pop: UFFICIALE in concerto con l'orchestra a MANTOVA il 5 luglio. Unica data italiana Virgin Radio Iggy Pop in piazza Sordello con l’Orchestra da Camera MANTOVA È fissato per martedì 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova l’esclusivo appuntamento che vedrà Iggy Pop in concerto con la Free band e l’Orchestra ...

Iggy Pop: UFFICIALE in concerto con l'orchestra a MANTOVA il 5 luglio. Unica data italiana Il grande Iggy Pop torna in concerto in Italia. Il nostro Rock Ambassador si esibirà il prossimo 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova con un concerto unico che vedrà l'Iguana del rock accompagnato da ...

Quando un giorno il liceale Mark vide una foto disulla rivista Creem la sua vita cambiò radicalmente. Da quel momento suonare divenne uno sfogo, un piacere e anche un modo per evadere ...... sarebbero attesi sul palco del Park Live Festival - rassegna che dal 2013 porta nella capitale russa il meglio del rock mondiale - Deftones, Five Finger Death Punch, Gorillaz,, My Chemical ...MANTOVA È fissato per martedì 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova l’esclusivo appuntamento che vedrà Iggy Pop in concerto con la Free band e l’Orchestra ...Il grande Iggy Pop torna in concerto in Italia. Il nostro Rock Ambassador si esibirà il prossimo 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova con un concerto unico che vedrà l'Iguana del rock accompagnato da ...