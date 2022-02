I tifosi caricano la Salernitana | “Giochiamocela” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "". In una parola iracchiudono i concetti di incitamento, speranza, compattezza che hanno rianimato l'ambiente con l'avvento della triade Iervolino-Sabatini-Nicola. Grandi striscioni con un unico slogan sono apparsi in vari punti della città (ina Piazza Montpellier e piazza Casalbore). Messaggi nei quali il sostegno non si lega ai risultati sul campo. "Vada come vada, noi ci saremo sempre…". Parole che sono musica per presidente, direttore sportivo e allenatore. Tra le parole e i fatti intercorrono solo poche ore. Nella sfida interna contro il Bologna si viaggia verso quota 18-20mila spettatori.