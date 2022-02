I soldati russi hanno preso in ostaggio il personale delle strutture di Chernobyl (Di venerdì 25 febbraio 2022) dopo aver invaso il territorio ucraino. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aggiungendo: “Si tratta di un’azione illegale e pericolosa, che potrebbe minare il servizio civile di routine necessario per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari. Chiediamo il rilascio immediato”. Dalle ore scorse scorse sono avvenuti combattimenti tra forze russe e ucraine: a riferire la notizia è stato un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato da Nbc, poco prima che fosse confermata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelens’kyj: “i soldati ucraini stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl“, aveva scritto su Twitter, annunciando che le truppe russe stavano cercando d’impadronirsi della centrale. “I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta”. Lo staff della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) dopo aver invaso il territorio ucraino. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aggiungendo: “Si tratta di un’azione illegale e pericolosa, che potrebbe minare il servizio civile di routine necessario per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari. Chiediamo il rilascio immediato”. Dalle ore scorse scorse sono avvenuti combattimenti tra forze russe e ucraine: a riferire la notizia è stato un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato da Nbc, poco prima che fosse confermata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelens’kyj: “iucraini stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda“, aveva scritto su Twitter, annunciando che le truppe russe stavano cercando d’impadronirsi della centrale. “I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta”. Lo staff della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'attacco a Kiev e la grande fuga dei civili. Le esplosioni al centro di Kiev e la gente in fuga dalla città… - RaiNews : I soldati ucraini 'stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda #Chernobyl', twitta il presidente dell'… - TgLa7 : Gli aggiornamenti in diretta di @mannocchia dopo l’attacco russo. Cittadini in fuga, lunghe code per il carburante.… - AliceMonni : RT @martaottaviani: Adesso si che si può parlare di #invasione. #putin ha preparato terreno con #guerranonlineare per mesi, adesso è passat… - barinewstv : Guerra in Ucraina, la cronaca del secondo giorno. Nella notte missili su Kiev, colpito aeroporto al confine polacco… -