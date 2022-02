I social media alla sfida decisiva con la propaganda russa

Advertising

valigiablu : Quando cerchiamo informazioni sui social media, stiamo molto attenti a non contribuire alla diffusione di disinform… - alinatede : RT @riotta: Impressionante, dai colloqui personali, ai dati, algoritmi e social media l'attenzione con cui i cittadini italiani stan seguen… - FrankGooses : All'inizio di questa settimana, migliaia di utenti dei social media hanno affermato falsamente che questo video mos… - riotta : Impressionante, dai colloqui personali, ai dati, algoritmi e social media l'attenzione con cui i cittadini italiani… - zav_news : #LIVE #Guerra ?? La #Russia chiude per ritorsione il suo spazio aereo a vettori bulgari, polacchi, e cechi ?? L'… -

Ultime Notizie dalla rete : social media

RaiNews

Ph: Floriana Seriani/MorganQual è il pensiero di Morgan su Marco Mengoni . I due artisti si sono conosciuti nel 2009, rispettivamente nei ruoli di coach e talento da scoprire. Mengoni ha vinto quell'edizione, e da ...... le news sul sito skysport.it e sui profiliufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo ... febbraio è mese d'oro per le formazioni di Pippo Inzaghi, conpunti/partita di 2 netti, come ...Washington CNN - Il modo in cui il conflitto in Ucraina si è diffuso sui social media ha reso difficile per molte persone capire cosa è reale e cosa non ...Il governo russo sta “limita in parte l’accesso” a Facebook, accusando il social network statunitense di censurare alcuni media legato al Cremlino. “Facebook viola i diritti umani e le libertà fondame ...