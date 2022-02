“I russi bloccano il porto. Ma la Russia non può ferire Odessa” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “I russi hanno bombardato Odessa sin dalle cinque del mattino di ieri”, colpendo in maniera mirata “infrastrutture militari” con i loro missili. “Io stesso ho avuto modo di vedere le colonne di fumo emergere da alcune infrastrutture militari colpite nella città”. Ugo Poletti, imprenditore e giornalista, uno dei duecento italiani che secondo la Farnesina vivono a Odessa, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ihanno bombardatosin dalle cinque del mattino di ieri”, colpendo in maniera mirata “infrastrutture militari” con i loro missili. “Io stesso ho avuto modo di vedere le colonne di fumo emergere da alcune infrastrutture militari colpite nella città”. Ugo Poletti, imprenditore e giornalista, uno dei duecento italiani che secondo la Farnesina vivono a, InsideOver.

