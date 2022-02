I migliori percorsi di trekking del mondo e dell' Italia

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Quali sono idida provare, ora che finalmente possiamo tornare a viaggiare e che in più si avvicina la stagione perfetta per stare all'aria aperta a camminare? Se lo è chiesto SportsShoes.com, negozio on line specializzato in scarpe e accessori sportivi, che per questo ha analizzato il sentimentoa rete: è partito dai dati di ricerca relativi a oltre 500cercati su Google nell'ultimo anno, e poi li ha incrociati con gli hashtage località più gettonate su Instagram. Il risultato sono due classifiche, e cioè idida fare nele idida fare in, ...