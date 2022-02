“I genitori durante la Dad tenevano i ragazzi lontano dai pc ma li lasciano stordirsi per ore con i videogiochi”. L’attacco del sociologo Marziale (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Non si è ancora spenta l’eco dell'accoltellamento di un minorenne a Piazza Camagna di Reggio Calabria, che la cronaca è costretta a registrare un'altra vittima di aggressione, all’esterno dell'Istituto Industriale ‘Panella-Vallauri', colpita da alcuni compagni muniti anche di un martelletto tipico dei kit d'emergenza degli scooteristi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Non si è ancora spenta l’eco dell'accoltellamento di un minorenne a Piazza Camagna di Reggio Calabria, che la cronaca è costretta a registrare un'altra vittima di aggressione, all’esterno dell'Istituto Industriale ‘Panella-Vallauri', colpita da alcuni compagni muniti anche di un martelletto tipico dei kit d'emergenza degli scooteristi". L'articolo .

