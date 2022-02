I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 40.948 casi positivi da coronavirus e 193 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 12.505 (459 in meno di ieri), di cui 799 nei reparti di terapia intensiva (40 Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 40.948 casi positivi dae 193 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 12.505 (459 in meno di ieri), di cui 799 nei reparti di terapia intensiva (40

