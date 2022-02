I biscotti catalani | le Rosquille | anelli all’anice glassati al limone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Le rousquille sono iper eccellenza. Se ancora non li conoscete, provvedete subito a colmare questa lacuna culinaria: si tratta diprofumatissimi alla vaniglia, ricoperti da una glassa al. Semplici da realizzare, sprigionano sensazioni di golosità estrema sulle papille gustative. Perfette per festeggiare questi giorni che ci conducono al carnevale, cuociono nel forno e possono essere decorate con zuccherini colorati che ricordano i coriandoli. Ideali a merenda, per ritemprare mente e corpo dalle fatiche quotidiane, per un break gustoso, per un tè con le amiche. A colazione regalano la carica giusta per iniziare la giornata e a fine cena chiudono in bellezza un pasto in famiglia. Per prepararle, avrete bisogno di reperire l’acqua di fiori di arancio, o meglio ancora, potrete realizzarla ...