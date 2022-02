Harry costretto a tornare con Meghan Markle: non c’è posto per lui nella Monarchia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Harry e Meghan Markle sono sul punto di divorziare. Le ultime indiscrezioni dicono di sì, ma stando ai programmi ufficiali di Buckingham Palace è no. Infatti, non c’è più posto per il Principe nella Famiglia Reale e se perdesse anche sua moglie, cosa potrebbe fare? tornare a Londra dove ormai non ha più un ruolo? Restare negli Usa dove ancora non ha trovato una sua dimensione? Meghan e Harry, a che punto è il divorzio Qualche giorno fa il Daily Mail sosteneva che una volta diventato Re, Carlo avrebbe fatto di tutto per riallacciare i rapporti con suo figlio Harry e che aveva già pronto per lui un incarico nella Monarchia, ma pare che al Duca del Sussex sia riservato solo un ruolo minore, accompagnato o ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022)sono sul punto di divorziare. Le ultime indiscrezioni dicono di sì, ma stando ai programmi ufficiali di Buckingham Palace è no. Infatti, non c’è piùper il PrincipeFamiglia Reale e se perdesse anche sua moglie, cosa potrebbe fare?a Londra dove ormai non ha più un ruolo? Restare negli Usa dove ancora non ha trovato una sua dimensione?, a che punto è il divorzio Qualche giorno fa il Daily Mail sosteneva che una volta diventato Re, Carlo avrebbe fatto di tutto per riallacciare i rapporti con suo figlioe che aveva già pronto per lui un incarico, ma pare che al Duca del Sussex sia riservato solo un ruolo minore, accompagnato o ...

Advertising

1dftzay : Mi dispiace molto che Harry sia costretto a vivere questa situazione, non immagino quanto possa essere frustrante e… - zjmwith1d : Non bastava questa giornata di merda, ci voleva pure questo bastardo che non lascia Harry in pace. Cosa è costretto… - myIordxerm : RT @missinstyles: Una cosa ti chiedo Harry davvero cioè sei quasi costretto ovvero devi fare un merch DECENTE non ti chiedo bello ma DECENTE - missinstyles : Una cosa ti chiedo Harry davvero cioè sei quasi costretto ovvero devi fare un merch DECENTE non ti chiedo bello ma DECENTE - loonymoonyx : pensando a draco che è costretto da harry a cenare alla Tana e vorrebbe sparire ma poi invece comincia ad amare que… -