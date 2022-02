Hanno lasciato la casa, i parenti e gli amici, la storia della coppia italo - ucraina e del loro bimbo in fuga dai russi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riccardo, 41 anni, italiano "ma anche ucraino ed europeo", sua moglie Iryna e il loro figlio di poco più di un anno sono riusciti a prendere ieri uno degli ultimi voli per lasciare l'ucraina , prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riccardo, 41 anni, italiano "ma anche ucraino ed europeo", sua moglie Iryna e ilfiglio di poco più di un anno sono riusciti a prendere ieri uno degli ultimi voli per lasciare l', prima ...

