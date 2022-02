Halo su Sky e NOW dal 24 marzo | dal videogioco di successo la serie tv già rinnovata per la stagione 2

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Arrivasu Sky e NOW, l’attesissimaoriginale Paramount+, che sarà disponibile dal 24in contemporanea con gli Stati Uniti. Nello specifico, on demand su Sky, in versione originale sottotitolata, e in streaming su NOW. Poi, il 28partirà su Sky Atlantic nella versione in italiano. Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primoper Xbox, lamette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Nel cast: Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (Californication, Hotel Portofino, Designated Survivor) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati ...

Ultime Notizie dalla rete : Halo Sky

