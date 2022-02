Halo: Sky e NOW annunciatano la data di uscita della serie ispirata al franchise per Xbox (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sky e NOW hanno svelato la data di uscita della serie Halo, adattamento del popolare franchise di videogiochi per Xbox. Annunciata la data di uscita italiana di Halo: l'attesissima serie originale Paramount+ sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo partirà su Sky Atlantic nella versione in italiano. Ambientata nell'universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo Halo per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sky e NOW hanno svelato ladi, adattamento del popolaredi videogiochi per. Annunciata ladiitaliana di: l'attesissimaoriginale Paramount+ sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo partirà su Sky Atlantic nella versione in italiano. Ambientata nell'universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primoper, lamette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. La ...

