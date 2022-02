Halo | la serie Paramount+ sbarca in Italia su Sky e NOW | ecco la data!

(Di venerdì 25 febbraio 2022), latratta dall’omonima saga videoludica, è in arrivo insu Sky e NOW dal 24 marzo In contemporanea con gli Stati Uniti, laarriverà inil prossimo 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata e dal 28 marzo inno su Sky Atlantic. Il prodotto originaleè tratto dall’omonima saga videoludica nata nel 2001. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su, partendo dal trailer ufficiale (qui vi lasciamo il link al teaser diffuso nel mese di dicembre). Cosa sappiamolaè ambientata nell’universo narrativo che ha debuttato nel 2001 con il primo videogioco della saga. La ...

Advertising

SkyItalia : Halo. La serie. Dal 24 marzo su Sky. - MontiFrancy82 : La serie HALO su @SkyItalia e @NOWTV_It dal 24 marzo - TVTips_official : RT @dituttounpop: #Halo, la serie tratta dall'omonimo videogioco, debutterà on-demand su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV_It dal 24 marz… - morteaipanda : RT @SkyItalia: Halo. La serie. Dal 24 marzo su Sky. - ciakmag : #Halo, la serie di #ParamountPlus arriva su Sky e NOW in contemporanea con gli USA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Halo serie

Redazione Sorrisi Si puo' vedere su "" , l'attesatratta dalla popolaredi videogiochi, sarà disponibile in Italia dal 24 marzo in streaming su Now e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata). Il 28 marzo ...Ambientata nell'universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primoper Xbox, lamette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia ...In contemporanea con gli Stati Uniti, la serie Halo arriverà in Italia il prossimo 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata e dal 28 marzo in italiano su Sky ...L’attesa serie tv di HALO della Paramount+ sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky, ovviamente in versione originale sottotitolata in italiano: la scelta è quella di ...