Hai delle vecchie VHS negli scatoloni? Potrebbero valere un patrimonio di diverse migliaia di euro l’una (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’era dello streaming televisivo si fa quasi fatica a ricordare i DVD, figuriamoci i VHS, le tanto usate videocassette che a inizio Anni Ottanta e per quasi un ventennio hanno spopolato tra i cinefili e collezionisti appassionati di film che sono diventati pietre miliari della storia cinematografica. Trovato VHS che vale quasi 30000 euro – Adobe StockE proprio uno di questi film, “stampato” su un VHS per la prima volta nel 1984, è stato “rinvenuto” in un appartamento e battuta all’asta per una cifra che rasenta l’inverosimile per un oggetto così piccolo. Ben 32.500 dollari su ComicConnect, circa 30.000 euro al cambio attuale: non così inverosimile però se si pensa a quale film sia stato acquistato per questa cifra. Si tratta infatti di Terminator, la pellicola a bassissimo budget interpretata da Arnold Schwarzenegger e diretta da ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’era dello streaming televisivo si fa quasi fatica a ricordare i DVD, figuriamoci i VHS, le tanto usate videocassette che a inizio Anni Ottanta e per quasi un ventennio hanno spopolato tra i cinefili e collezionisti appassionati di film che sono diventati pietre miliari della storia cinematografica. Trovato VHS che vale quasi 30000– Adobe StockE proprio uno di questi film, “stampato” su un VHS per la prima volta nel 1984, è stato “rinvenuto” in un appartamento e battuta all’asta per una cifra che rasenta l’inverosimile per un oggetto così piccolo. Ben 32.500 dollari su ComicConnect, circa 30.000al cambio attuale: non così inverosimile però se si pensa a quale film sia stato acquistato per questa cifra. Si tratta infatti di Terminator, la pellicola a bassissimo budget interpretata da Arnold Schwarzenegger e diretta da ...

Advertising

ciruzzofrisk : @limortaeccitua BRAVA FRANCEZC BRAVA ora voglio capire chi delle due hai capito - salvosalinsa : RT @ProfCampagna: Tu che ti lamentavi del coprifuoco delle 22, tu che hai urlato 'Libbbertà!' al fianco dei fascisti per settimane, tu che… - PostosRita : RT @imnichi_: “Le persone sbagliano, ma ti hai avuto la forza di rialzarti,come tu sai fare. Ti auguro di ritrovare te stessa, e qualunque… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Tu che ti lamentavi del coprifuoco delle 22, tu che hai urlato 'Libbbertà!' al fianco dei fascisti per settimane, tu che… - AnnamariaGalav2 : RT @fancesc39282227: Che ne sai della maniera in cui mi manchi ? Come se mi mancasse un polmone, se avesse fame d’aria, Come se mi mancass… -