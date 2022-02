Guerra Ucraina, Toson (Confindustria): "Connazionali ci chiedono cosa fare, tanti in fuga verso Polonia" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sto ricevendo decine di telefonate da parte di colleghi, persone che mi conoscono, che si trovano nel Paese e mi chiedono cosa fare, come mettersi in sicurezza, come muoversi. Noi facciamo il possibile, abbiamo istituito un emergency desk per raccogliere e dare quante più informazioni possibili. E l'ambasciata italiana è operativa". A raccontarlo, raggiunto telefonicamente da Adnkronos/Labitalia, è Marco Toson, presidente di Confindustria Ucraina e console onorario ucraino per le Tre Venezie, rientrato da due giorni in Italia. "Dovevo essere di nuovo oggi lì, ma lo spazio aereo è tutto bloccato". "Nei giorni scorsi abbiamo spostato tanti nostri Connazionali, imprenditori e operatori che lavorano in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sto ricevendo decine di telefonate da parte di colleghi, persone che mi conoscono, che si trovano nel Paese e mi, come mettersi in sicurezza, come muoversi. Noi facciamo il possibile, abbiamo istituito un emergency desk per raccogliere e dare quante più informazioni possibili. E l'ambasciata italiana è operativa". A raccontarlo, raggiunto telefonicamente da Adnkronos/Labitalia, è Marco, presidente die console onorario ucraino per le Tre Venezie, rientrato da due giorni in Italia. "Dovevo essere di nuovo oggi lì, ma lo spazio aereo è tutto bloccato". "Nei giorni scorsi abbiamo spostatonostri, imprenditori e operatori che lavorano in ...

