Guerra Ucraina, sirene a Kiev: “Previsti pesanti raid”. Russia esclusa da Swift. Armi in arrivo da Germania, Belgio e Italia (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella capitale coprifuoco dalle 17 alle 8. L’esercito fa saltare la rete ferroviaria. Biden: «Sanzioni o terza Guerra mondiale». Nel mirino nel riserve accumulate per l’invasione. Il Papa chiama Zelensky. E il governo Italiano dichiaro lo stato di pre allarme per il gas. Von der Leyen: “Paralizzeremo la Banca centrale russa” Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella capitale coprifuoco dalle 17 alle 8. L’esercito fa saltare la rete ferroviaria. Biden: «Sanzioni o terzamondiale». Nel mirino nel riserve accumulate per l’invasione. Il Papa chiama Zelensky. E il governono dichiaro lo stato di pre allarme per il gas. Von der Leyen: “Paralizzeremo la Banca centrale russa”

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - PaolaPiaGalasso : RT @leftiscooler: Anonymous sta trasmettendo sulla TV di stato russa le vere immagini della guerra in Ucraina, quelle che la censura putini… - valentinadigrav : RT @PolScorr: #BREAKING Il #Kazakistan non approva la #guerra di #Putin e non riconoscerà le auto proclamate repubblichine di Donetsk e Lu… -