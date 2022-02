Guerra Ucraina-Russia, Zelensky “pronto a negoziare pace” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a negoziare un cessate il fuoco per la pace tra Russia e Ucraina, mentre la Guerra innescata dall’invasione russa prosegue. Lo ha reso noto un suo portavoce, spiegando che Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin stanno decidendo dove e quando tenere i colloqui. Secondo quanto riporta The New York Times, citando l’ambasciatore di Kiev a Tel Aviv Yevgen Korniychuk, Zelensky ha chiesto al primo ministro israeliano Naftali Bennett di mediare nella crisi. La richiesta di mediazione sarebbe stata formulata durante un colloquio telefonico. ”Crediamo che Israele sia l’unico Paese democratico che abbia buone relazioni sia con l’Ucraina, sia con la ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrsarebbeun cessate il fuoco per latra, mentre lainnescata dall’invasione russa prosegue. Lo ha reso noto un suo portavoce, spiegando chee il presidente russo Vladimir Putin stanno decidendo dove e quando tenere i colloqui. Secondo quanto riporta The New York Times, citando l’ambasciatore di Kiev a Tel Aviv Yevgen Korniychuk,ha chiesto al primo ministro israeliano Naftali Bennett di mediare nella crisi. La richiesta di mediazione sarebbe stata formulata durante un colloquio telefonico. ”Crediamo che Israele sia l’unico Paese democratico che abbia buone relazioni sia con l’, sia con la ...

