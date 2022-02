Guerra Ucraina-Russia, Zelensky in mimetica: "Difendiamo paese" - Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo qui. Siamo a Kiev. Difendiamo l'Ucraina". Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicando un Video in cui appare circondato da esponenti del governo, a iniziare dal primo ministro Denys Šmihal, tutti in mimetica. Il Video è stato girato all'aperto, in una delle strade della capitale, vicino a quello che sembra il palazzo che ospita il governo ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo qui. Siamo a Kiev.l'". Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyrpubblicando unin cui appare circondato da esponenti del governo, a iniziare dal primo ministro Denys Šmihal, tutti in. Ilè stato girato all'aperto, in una delle strade della capitale, vicino a quello che sembra il palazzo che ospita il governo ucraino.

