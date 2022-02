Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a leader Ue: “Forse ultima volta mi vedete vivo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è espresso così in video collegamento con i leader dell’Ue ieri sera riuniti a Bruxelles, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti europee. Nel Consiglio di ieri i leader hanno affrontato nuovamente la crisi Ucraina-Russia, con la Guerra innescata dall’invasione ordinata dal Vladimir Putin. Oggi, elementi sul collegamento di ieri sera sono stati forniti dal premier Mario Draghi, intervenuto ala Camera. “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Potrebbe essere l’che mi”. Il presidente dell’Volodymyrsi è espresso così in video collegamento con idell’Ue ieri sera riuniti a Bruxelles, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti europee. Nel Consiglio di ieri ihanno affrontato nuovamente la crisi, con lainnescata dall’invasione ordinata dal Vladimir Putin. Oggi, elementi sul collegamento di ieri sera sono stati forniti dal premier Mario Draghi, intervenuto ala Camera. “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente. È stato un momento veramente drammatico quello della ...

