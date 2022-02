Guerra Ucraina-Russia, Usa: “Nessun segno de-escalation di Putin” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, non ci sono segnali di una de-escalation da parte di Putin. Sono le parole del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Circa un terzo” delle truppe da combattimento che la Russia aveva ammassato ai confini si trova ora all’interno del territorio ucraino. Lo ha riferito un funzionario della Difesa americana, citato dalla Cnn. “Ciò non significa che non si impegneranno più – ha detto il funzionario -. Vi sto solo dando un’istantanea di ciò che stiamo vedendo in questo momento”. Le forze russe dirette a Kiev hanno “incontrato più resistenza di quanto si aspettassero” ha dichiarato un funzionario della Difesa americana davanti alla stampa, secondo quanto riferisce la Cnn. “Non posso darvi una posizione geografica esatta di dove si trovano, ma non si stanno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, non ci sono segnali di una de-da parte di. Sono le parole del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Circa un terzo” delle truppe da combattimento che laaveva ammassato ai confini si trova ora all’interno del territorio ucraino. Lo ha riferito un funzionario della Difesa americana, citato dalla Cnn. “Ciò non significa che non si impegneranno più – ha detto il funzionario -. Vi sto solo dando un’istantanea di ciò che stiamo vedendo in questo momento”. Le forze russe dirette a Kiev hanno “incontrato più resistenza di quanto si aspettassero” ha dichiarato un funzionario della Difesa americana davanti alla stampa, secondo quanto riferisce la Cnn. “Non posso darvi una posizione geografica esatta di dove si trovano, ma non si stanno ...

