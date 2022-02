Guerra Ucraina-Russia, Talebani “preoccupati per i civili” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Preoccupazione” per i civili in Ucraina arriva dai Talebani, che dallo scorso agosto sono di nuovo padroni dell’Afghanistan e che ora chiedono “moderazione” a “tutte la parti”. I Talebani ritengono ci sia una “possibilità reale” di vittime civili nel conflitto e hanno chiesto protezione per “studenti e migranti” afghani in Ucraina. Le autorità di fatto dell’Afghanistan rivendicano una “politica estera neutrale”, non criticano “l’operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin e confidano che la “crisi” attuale possa risolversi “tramite il dialogo e in modo pacifico”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Preoccupazione” per iinarriva dai, che dallo scorso agosto sono di nuovo padroni dell’Afghanistan e che ora chiedono “moderazione” a “tutte la parti”. Iritengono ci sia una “possibilità reale” di vittimenel conflitto e hanno chiesto protezione per “studenti e migranti” afghani in. Le autorità di fatto dell’Afghanistan rivendicano una “politica estera neutrale”, non criticano “l’operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin e confidano che la “crisi” attuale possa risolversi “tramite il dialogo e in modo pacifico”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

