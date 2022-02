Guerra Ucraina-Russia, Renzi: “Putin vuole cambiare ordine mondiale” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Guerra in Ucraina dopo l’invasione russa? “Putin ha in testa un disegno per il futuro: l’idea di cambiare l’ordine mondiale”. Così Matteo Renzi in Senato dopo l’informativa del premier Mario Draghi. “Se non partiamo di qui non capiamo la gravità” della situazione, dice. “L’Ue e la Nato vivono un momento di sfida enorme, c’è l’idea di organizzare e costruire un nuovo mondo che parte dalle oggettive difficoltà della Nato e che immagini altri soggetti protagonisti a livello istituzionale dall’India al Sud Est asiatico. Quindi – sottolinea – l’Ue e la Nato parlino con un voce sola, ci sia un inviato speciale e noi abbiamo proposto Angela Merkel”. “Le sanzioni sono inevitabili ma c’è un dato di fatto: le sanzioni le paghiamo anche noi. E se è vero che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laindopo l’invasione russa? “ha in testa un disegno per il futuro: l’idea dil’”. Così Matteoin Senato dopo l’informativa del premier Mario Draghi. “Se non partiamo di qui non capiamo la gravità” della situazione, dice. “L’Ue e la Nato vivono un momento di sfida enorme, c’è l’idea di organizzare e costruire un nuovo mondo che parte dalle oggettive difficoltà della Nato e che immagini altri soggetti protagonisti a livello istituzionale dall’India al Sud Est asiatico. Quindi – sottolinea – l’Ue e la Nato parlino con un voce sola, ci sia un inviato speciale e noi abbiamo proposto Angela Merkel”. “Le sanzioni sono inevitabili ma c’è un dato di fatto: le sanzioni le paghiamo anche noi. E se è vero che ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Anwar_Safi : Le future generazioni europee pagheranno a caro prezzo le esitazioni e le morbide sanzioni dei governi europei.… - ichiara : RT @patrickzaki1: Dobbiamo stare attenti nel nostro discorso e nel nostro linguaggio mentre affrontiamo la notizia dell'attacco russo all'#… -