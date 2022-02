Guerra Ucraina Russia, Putin espugna Kiev. La Capitale bombardata all’alba. Zelensky: “Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba la Russia ha ripreso gli attacchi aerei verso l’Ucraina. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere: Kiev, è stata uno degli obiettivi principali. I missili russi sono caduti anche in zone popolate da civili, estendendo i confini della guerra fra Ucraina e Russia. guerra Ucraina Russia, Mosca ha attaccato Kiev con una pioggia di missili Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato che la città è stata colpita da “orribili attacchi missilistici”. La città di fatto sotto assedio, secondo fonti dell’intelligence americane le truppe russe sarebbero a 30 chilometri dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma,laha ripreso gli attacchi aerei verso l’. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere:, è stata uno degli obiettivi principali. I missili russi sono caduti anche in zone popolate da civili, estendendo i confini dellafra, Mosca ha attaccatocon una pioggia di missili Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato che la città è stata colpita da “orribili attacchi missilistici”. La città di fatto sotto assedio, secondo fonti dell’intelligence americane le truppe russe sarebbero a 30 chilometri dalla ...

