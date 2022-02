Guerra Ucraina - Russia, Putin: "Esercito Kiev prenda il potere" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all'Esercito ucraino di prendere il potere a Kiev, definendo le autorità ucraine "una banda di drogati e neonazisti". "Prendete il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022)in, il presidente russo Vladimirha chiesto all'ucraino di prendere il, definendo le autorità ucraine "una banda di drogati e neonazisti". "Prendete il ...

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - rev_emi : RT @kocisse1: @GiorgiaMeloni @ciriani_luca Lo conosci l accordo di MINSK ? Il Protocollo di Minsk era un accordo per porre fine alla guerra… - Veleno_Q_B : RT @alessandricci: Lo diciamo da due anni, con Agamben in testa: lo stato di emergenza che nel tempo si trasforma in eccezione è diventato… -