Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Esercito Kiev prenda il potere" (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all'Esercito ucraino di prendere il potere a Kiev, definendo le autorità ucraine "una banda di drogati e neonazisti". "Prendete il potere nelle vostre mani. Sarà più facile per noi negoziare con voi che con questa banda di tossicodipendenti e neonazisti che si è stabilita a Kiev e ha preso l'intero popolo ucraino in ostaggio", ha detto Putin rivolgendosi alle forze armate di Kiev nel corso di un intervento pronunciato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo. "Esorto l'Esercito ucraino a non permettere che civili e individui vengano usati come scudi umani" ha detto ancora il presidente russo.

