Guerra Ucraina, "Russia potrebbe entrare oggi a Kiev": news 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, missili russi all'alba su Kiev e sull'aeroporto di Rivne. Mentre continua l'avanzata della Russia verso la capitale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblica alcuni video criticando gli Usa – che "guardano da lontano" – dopo aver affermato che il Paese è stato "lasciato solo a combattere" contro Mosca. ORE 08.01 – "Ieri la Russia è stata colpita con sanzioni, ma non sono sufficienti per far uscire queste truppe straniere dal nostro territorio. Si può arrivare a questo solo con la solidarietà e la determinazione". Lo afferma Volodymyr Zelensky nel nuovo messaggio video diffuso stamani su Facebook e rilanciato dalla Cnn su quella che il presidente ucraino descrive come la "seconda mattina di Guerra totale". ORE 07.47 – "L'obiettivo dei russi ...

