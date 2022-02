Guerra Ucraina, Russia minaccia Finlandia: “Conseguenze militari se entra nella Nato” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’ingresso della Finlandia alla Nato avrebbe ripercussioni gravi militari e politiche”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ricordando che per Mosca “l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’ingresso dellaallaavrebbe ripercussioni gravie politiche”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ricordando che per Mosca “l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

