Guerra Ucraina-Russia: la disperazione di Malinovskyi su Twitter (FOTO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra i calciatori più toccati dal recente conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina c'è sicuramente Ruslan Malinovskyi. Il trequartista dell'Atalanta è infatti proprio ucraino ed aveva già mandato un messaggio nel match di Europa League contro l'Olympiacos. Su Twitter, inoltre, il calciatore ha postato due FOTO che rappresentano la situazione attuale nel paese. Nella prima, si nota una lunghissima fila di macchine che stanno lasciando la città di Kiev; nella seconda, invece, c'è una palazzina di Poznyaki distrutta presumibilmente da un'esplosione. Due FOTO prive di una didascalia, ma estremamente emblematiche. ????. 24.02.2022 pic.Twitter.com/JtlaVhtQGX — Ruslan Malinovskyi (@Malinovskyi18) February 25, 2022

