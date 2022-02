Guerra Ucraina-Russia, italiano a Konotop: “Notte sotto le bombe, civili morti per strada” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha dormito per terra questa Notte Loris, pensionato emiliano che tre anni fa aveva scelto di trasferirsi a Konotop, in Ucraina vicino al confine con la Russia. Insieme alla moglie Ucraina ha ”dormito per terra per evitare di essere raggiunti da colpi dalle finestre”, racconta all’Adnkronos, parlando di ”ore di bombardamenti, di spari e di scontri fino a quando la città non è caduta in mano ai russi”. A quel punto è seguita una calma relativa. ”I russi sono entrati, hanno fatto rastrellamento e allestito check point di controllo fuori dalla città”, racconta. ”Hanno sparato fino alle 22, poi è entrato in vigore il coprifuoco. Fino alle 23 le postazioni russe hanno sparato bengala in aria per segnalare la posizione. Poi si vedevano le luci dei droni, i rumori”, racconta. Stamattina Loris è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha dormito per terra questaLoris, pensionato emiliano che tre anni fa aveva scelto di trasferirsi a, invicino al confine con la. Insieme alla moglieha ”dormito per terra per evitare di essere raggiunti da colpi dalle finestre”, racconta all’Adnkronos, parlando di ”ore di bombardamenti, di spari e di scontri fino a quando la città non è caduta in mano ai russi”. A quel punto è seguita una calma relativa. ”I russi sono entrati, hanno fatto rastrellamento e allestito check point di controllo fuori dalla città”, racconta. ”Hanno sparato fino alle 22, poi è entrato in vigore il coprifuoco. Fino alle 23 le postazioni russe hanno sparato bengala in aria per segnalare la posizione. Poi si vedevano le luci dei droni, i rumori”, racconta. Stamattina Loris è ...

