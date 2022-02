Guerra Ucraina-Russia, “intorno a Chernobyl superati livelli controllo radiazioni” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le autorità ucraine avvisano che i livelli di radiazioni nella zona che circonda la centrale nucleare di Chernobyl hanno superato i livelli di controllo. Questo mentre i militari russi, che hanno occupato l’area e, secondo quanto denunciato la notte scorsa dalla Casa Bianca preso in ostaggio lo staff della centrale, affermano che i livelli di radiazione rimangono “normali”. “I livelli di controllo delle quantità di radiazioni gamma nella zona di esclusione sono stati superati”, si legga in una dichiarazione diffusa oggi dall’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina. Secondo gli esperti questo è “connesso ai movimenti sul terreno di un grande numero di mezzi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le autorità ucraine avvisano che idinella zona che circonda la centrale nucleare dihanno superato idi. Questo mentre i militari russi, che hanno occupato l’area e, secondo quanto denunciato la notte scorsa dalla Casa Bianca preso in ostaggio lo staff della centrale, affermano che idi radiazione rimangono “normali”. “Ididelle quantità digamma nella zona di esclusione sono stati”, si legga in una dichiarazione diffusa oggi dall’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’. Secondo gli esperti questo è “connesso ai movimenti sul terreno di un grande numero di mezzi ...

