Guerra Ucraina-Russia, il presidente Zelensky annuncia la legge marziale: ecco perchè si proclama e cosa cambia nella legislazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio, a poche ore dall’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia l’imposizione della legge marziale con un breve comunicato alla nazione condiviso sul web: “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha dato avvio a un’operazione militare speciale nel nostro Paese. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”, ha detto Zelensky. “Ho già avuto un colloquio con il presidente Usa Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale – ha aggiunto il leader ucraino -. Dovete restare a casa se possibile”. Ma che cos’è la legge marziale? Si tratta di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio, a poche ore dall’invasione dell’da parte delle forze russe, ilucraino Volodymyrl’imposizione dellacon un breve comunicato alla nazione condiviso sul web: “Cari cittadini ucraini, oggi ilPutin ha dato avvio a un’operazione militare speciale nel nostro Paese. Laha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”, ha detto. “Ho già avuto un colloquio con ilUsa Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale – ha aggiunto il leader ucraino -. Dovete restare a casa se possibile”. Ma che cos’è la? Si tratta di un ...

