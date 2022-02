Guerra Ucraina-Russia, il drammatico racconto di Draghi su Zelensky: “Oggi dovevamo sentirci, ma non è stato possibile. È nascosto a Kiev” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando nell’informativa alla Camera. “Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”. Draghi ha poi detto di avere in programma una telefonata proprio con Zelensky ma che questa è saltata: “Stamattina mi ha cercato prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente. Èun momento veramentequello della connessione con il presidente. Èin qualche parte di”. Così il presidente del Consiglio Mario, parlando nell’informativa alla Camera. “Ha detto che lui non ha più tempo, che l’non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. Èun momentoche ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”.ha poi detto di avere in programma una telefonata proprio conma che questa è saltata: “Stamattina mi ha cercato prima ...

