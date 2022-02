Guerra Ucraina - Russia, carri armati di Mosca a 32 km da Kiev. Bombe sulla capitale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Zelensky: 'La Russia è il male. Difenderemo la nostra libertà' Roma, 25 febbraio 2022 - Continua l'avanzata delle forze armate russe in Ucraina. Nel secondo giorno di combattimenti i carri armati di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Zelensky: 'Laè il male. Difenderemo la nostra libertà' Roma, 25 febbraio 2022 - Continua l'avanzata delle forze armate russe in. Nel secondo giorno di combattimenti idi ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - CORDESCOM : RT @Stef77359537: ??Portavoce del ministero degli Esteri russo: La guerra in Ucraina non è iniziata oggi, dura da otto anni e ora è finita. - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Ucraina, 'Guerra convenzionale alle porte d'Europa'. L'analisi della crisi con il giornalista Daniele Raineri - https://t… -