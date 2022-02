Guerra Ucraina, missili su Kiev. Zelensky: «Siamo soli…» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una pioggia di missili ha colpito Kiev, la capitale dell’Ucraina. E il presidente Zelensky chiede aiuti che non arrivano L’esercito russo è alle porte di Kiev, più precisamente a 30 kilometri dalla capitale Ucraina. Intanto una pioggia di missili ha colpito la città. Le sirene hanno risuonato anche poco fa e la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. L’Ucraina riferisce di 137 soldati uccisi e 316 feriti dall’inizio dell’invasione e parla di 800 uomini persi dalle forze russe, che invece non hanno finora fornito alcun dato sulle vittime dell’invasione iniziata poco più di 24 ore fa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha emanato ieri sera un decreto che dispone una “mobilitazione generale” di tutti gli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una pioggia diha colpito, la capitale dell’. E il presidentechiede aiuti che non arrivano L’esercito russo è alle porte di, più precisamente a 30 kilometri dalla capitale. Intanto una pioggia diha colpito la città. Le sirene hanno risuonato anche poco fa e la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. L’riferisce di 137 soldati uccisi e 316 feriti dall’inizio dell’invasione e parla di 800 uomini persi dalle forze russe, che invece non hanno finora fornito alcun dato sulle vittime dell’invasione iniziata poco più di 24 ore fa. Il presidente ucraino Volodymyrha emanato ieri sera un decreto che dispone una “mobilitazione generale” di tutti gli ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - VeraMantengoli : RT @ilpost: Nella puntata di oggi di #Morning: il primo giorno di invasione russa in Ucraina, messo in ordine; voler entrare nella NATO è u… - vito_barraco : Fermiamo la #guerra. I nostri figli ci chiederanno i perché si tutto questo. #RussiaUkraineConflict #Ucraina #pace -