Guerra Ucraina, missili su Kiev: abbattuto aereo Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, poco prima delle 7 ora locale (le 6 in Italia) sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli, nell'ovest del Paese. La capitale Ucraina prima dell'alba è stata colpita da un attacco "con missili cruise o balistici", ha detto il consigliere del ministero dell'Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su "un edificio residenziale in via Kosice". Kiev è stata colpita da "un orribile attacco missilistico", la denuncia in un tweet del ...

