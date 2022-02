Guerra Ucraina, missili russi su Kiev: la capitale sotto attacco, bombardamenti e edifici sventrati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Inferno di combattimenti in Ucraina dove, per la seconda notte consecutiva, la russia avanza verso il cuore nevralgico del Paese. Scontri e bombardamenti disseminati in diverse aree, da est a ovest, da nord sud, con la fotografia di una nazione assediata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky resta al suo posto e chiama la resistenza chiedendo la “mobilitazione generale” per chiudere velocemente la Guerra con i russi, che nel pomeriggio di ieri avrebbero preso anche il controllo della centrale nucleare di Chernobyl sequestrandone lo staff. E piovono missili su Kiev: il sindaco della capitale ha diffuso un allarme proprio all’alba di oggi sul dramma che si consuma sotto gli occhi del mondo. Preoccupano le ultime prospettive delineate ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Inferno di combattimenti indove, per la seconda notte consecutiva, laa avanza verso il cuore nevralgico del Paese. Scontri edisseminati in diverse aree, da est a ovest, da nord sud, con la fotografia di una nazione assediata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky resta al suo posto e chiama la resistenza chiedendo la “mobilitazione generale” per chiudere velocemente lacon i, che nel pomeriggio di ieri avrebbero preso anche il controllo della centrale nucleare di Chernobyl sequestrandone lo staff. E piovonosu: il sindaco dellaha diffuso un allarme proprio all’alba di oggi sul dramma che si consumagli occhi del mondo. Preoccupano le ultime prospettive delineate ...

